“Baktığın Yerde” isimli sergi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Manzara anlayışının, nasıl dönüştüğünü araştıran sergi, toplumsal, kültürel ve bireysel deneyimlerin doğal ve kurgulanmış çevreyle bütünleşmesini inceliyor.

Nazım Hikmet Kültürevi, manzara temasını ele alan “Baktığın Yerde” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Melodi Gülbaba ve Yasemin Ülgen’in küratörlüğünü üstlendiği serginin açılışı, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından küratörler, katılımcılara sergiyi gezdirerek, eserler hakkında ayrıntılı bilgi verdiler.

Sergide, sanatçılar Murat Akagündüz, Naile Akıncı, Ahu Akgün, Fikret Atay, Eda Gecikmez, Semiha Güler, Sibel Horada, Ekin Kano, Can Küçük, İhsan Oturmak, Huo Rf & Begüm Çalımlı, Barış Can Solak, Cengiz Tekin, Nalan Yırtmaç’ın resim, fotoğraf, video, yerleştirme gibi farklı mecralarda ürettikleri çalışmaları yer alıyor. Sergide, manzara, görsel bir yansıma olmaktan öte; sosyal ve düşünsel yapıları aktardıkları öznel bir bakış açısıyla ele alınıyor. İzleyiciyi “seyreden” konumuna yerleştiren sergi, sanatçıların kendi bakış açılarını yansıttıkları işleri ise “seyredilen” manzaralar olarak sunuyor. Sergi, toplumsal, kültürel ve bireysel deneyimlerin doğal ve kurgulanmış çevreyle nasıl bütünleştiğini ele alıyor.

İzleyiciyi mekanı ve zamanı yeniden yorumlamaya davet eden sergi, 27 Temmuz’a kadar Nazım Hikmet Kültürevi’nde ziyaret edilebilecek.

