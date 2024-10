Bakırköy Belediyesi, “Meme kanserine farkındalık ayı” kapsamında bilinçlendirme semineri düzenledi. Meme kanserinin tüm süreçlerinin ele alındığı etkinlikte erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında bir seminer düzenledi. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi eğitim salonunda gerçekleşen, genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Neslihan Cabıoğlu’nun konuk edildiği etkinlikte erken teşhisin önemine işaret edildi.

“BELEDİYEMİZİN SAĞLIK HİZMETLERİNİ DAHA ETKİN HALE GETİRDİK”

Programın açılış konuşmasını yapan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, kadınlar arasında en yaygın kanser türü olan meme kanserinin farkındalığının hayati öneme sahip olduğunu belirterek “ Her yıl 2,3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konuyor ve maalesef 670 bin kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 25 bini aşkın yeni meme kanseri vakası teşhis ediliyor ve 7 binin üzerinde kadın bu hastalık yüzünden yaşamını yitiriyor. Bu nedenle, farkındalık etkinliklerimizi belediyemizin sağlık hizmetlerinin en önemli çalışmalarından biri olarak değerlendiriyorum. Bir hekim olarak, Aile Sağlığı Hizmetlerinin erken teşhis ve tedavide ne kadar kritik olduğunu biliyorum. Bu yüzden, göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizin sağlık hizmetlerini daha etkin hale getirdik. Halk sağlığını her şeyin önünde tutarak, 6 ay içinde fizik tedaviden kadın hastalıklarına, aile hekimliğinden göğüs hastalıklarına kadar pek çok branşta, 8 bin 554 hastamıza hizmet verdik. Ayrıca 708 vatandaşımıza evde sağlık hizmeti sunarken, 107 vatandaşımızın hasta nakil hizmetinden faydalanmasını sağladık” diye konuştu.

ÜCRETSİZ MAMOGRAFİ DESTEĞİ

Erken teşhisin hayat kurtardığına işaret eden Başkan Ovalıoğlu, “Meme kanseri farkındalık çalışmalarımız ise kadınlarımızın sağlığını korumak ve bilinçlendirmek adına özel bir önem taşıyor. Çünkü unutmayalım erken teşhisle hayat kurtarmak elimizde. Düzenli mamografi taramalarını ihmal etmeden bu konuda bilinçli ve duyarlı olmak zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde sunduğumuz mamografi hizmeti, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesidir. Kadınlarımızın sağlığını koruma için yürüttüğümüz çalışmalarla, Bakırköy’de daha sağlıklı bir gelecek için yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Değerli hocamızın vereceği önemli bilgilerle farkındalık seviyemizi artıracak ve sağlığımızı daha iyi koruma yollarını öğreneceğiz. Bakırköy’ümüzde sizlerin desteği ve iş birliğiyle daha sağlıklı bir geleceğe adım atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HER YIL DÜZENLİ OLARAK TEDAVİNİZİ OLUN”

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Cabıoğlu, yapılacak düzenli doktor muayenesi ile riskin en aza ineceğini ifade etti. Cabığolu, "Erken tanı ile tedavi imkanı artar. Bu da yaşam kalitenizi yükseltir. Tedavide alınan sonucun hızlanmasıyla yaşam şansınız artar. O yüzden her yıl düzenli olarak tedavinizi olun” ifadelerini kullandı.

