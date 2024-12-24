Balıkesir’de meydana gelen patlamaya ilişkin olay yerinden ilk resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Yerlikaya, ölü sayısı ile ilgili güncelleme yaparak, yaşanan patlamadaki ölü sayısının 11 olduğunu, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Karasi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamanın yaşandığı fabrikaya giderek incelemelerde bulundu.

Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının 11 olduğunu paylaşıyoruz" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Patlamanın tesiriyle gelinen noktada arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldı" dedi.

Patlamanın sebebinin henüz netleşmediğini belirten Bakan Yerlikaya, patlamada 8’i kadın 3’ü erkek 11 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin yaralandığını, yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1871546583705350175

Patlama sonrası fabrikanın tavanında çökme meydana geldiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise fabrikanın, iş sağlığı ve güvenliği açısından Ağustos’ta denetlendiğini duyurdu.

