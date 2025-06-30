Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, 4 köy ve 2 mahallenin tahliye edildiğini, 21 kişinin dumandan etkilendiğini ve ayakta tedaviyle evlerine döndüğünü söyledi. Orman yangınlarında Manisa Akhisar'daki yangının ise enerjisinin düşürüldüğü açıkladı.İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu değerlendirmek üzere basın açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Yumaklı, İzmir’in Menderes, Seferihisar, Çeşme, Selçuk, Torbalı ve Menemen bölgelerinde çıkan yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

https://twitter.com/TCTarim/status/1939598853432311875

Yangınlar dolayısıyla 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, 21 kişinin dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, 29 Haziran 2025’te ülke genelinde 77 yangının meydana geldiğini, bunlardan 9’unun büyük ölçekli olduğunu ve İzmir, Denizli, Aydın ile Manisa’da yoğunlaştığını belirtti.

Bu arada, 1 Haziran’dan bu yana 569’u ormanda, 890’ı orman dışında toplam 1459 yangına müdahale edildiğini, hava araçlarının 9 bin 297 sorti yaptığını vurgulayan Bakan Yumaklı, yangınların sorumlularına yönelik kolluk kuvvetlerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü, suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, “Orman teşkilatımız ve destek veren tüm ekipler, Yeşil Vatan’ı korumak için gece gündüz çalışıyor” diyerek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.