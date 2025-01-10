Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit ve Gölcük Belediye Başkanlı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’te meslek lisesi öğrencilerini ziyaret ederek eğitimleri hakkında bilgiler aldılar.KOCAELİ (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Macit’e Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin eşlik etti. Okulda ilk olarak öğretmenlerle bir araya gelen heyet, karşılıklı sohbetin ardından öğrenciler ile buluştu.

MESLEKİ EĞİTİMLERİ YERİNDE İNCELEDİLER

Öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Bakan Yardımcısı Macit ve Başkan Sezer, meslek lisesinde verilen eğitimler hakkında öğrencilerden ve öğretmenlerinden bilgiler aldılar. Birliktelikte gerçekleşen sohbetin ardından heyet, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilediler.