Vedat Bilgin, EYT, kamudaki sözleşmeli personele kadro hakkı başta olmak üzere geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

EYT ise aralıkta gündeme gelecek.

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, sözleşmeli personelle ilgili çalışma ekimde, EYT ise aralıkta gündeme gelecek.

"Sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz"

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada:

"EYT'de tek formül üzerinde duruyoruz"

"Sözleşmeli personellerle ilgili sonucu önümüzdeki günlerde paylaşacağız"

Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.

"Önceliğimiz taşeron işçiler"olacak