Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde gündeme gelen İsrail ile ticaret iddialarına açıklık getirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerinde gündeme gelen konuya açıklık getirdi.

Görüşmeler sırasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddiaları yanıtladı.

624 KODLU HİÇBİR ÜRÜNE İZİN VERİLMİYOR

Türkiye'nin İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat faaliyeti bulunmadığını açık bir şekilde ifade eden Bakan Uraloğlu, "Filistin Ekonomi Bakanının özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsraile ihracattır. 625 kodu da Filistine ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu ticaret iddialara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da daha önce gerekli açıklamada bulunduğunu anımsattı.