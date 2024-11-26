Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerinin olumlu etkilediğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarındaki beklentilerde piyasaların son durumunu değerlendirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini kaydetti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1861336193767551254

"Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti" diyen Bakan Şimşek, "Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.