Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, deprem harcamaları ile yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranının 2026'da düşürüleceğini, bunun özel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracağını ve reel sektör büyümesini destekleyeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130’u aşan iç borç çevirme oranının 2026 yılında belirgin şekilde düşürüleceğini açıkladı.

Bakan Şimşek, kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişiminin kolaylaşacağını ve reel sektörün büyümesinin destekleneceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrası artan kamu harcamalarının iç borç çevirme oranını yükselttiğini ifade eden Bakan Şimşek, “Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir” dedi.