Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş” iddiasının dezenformatif haber olduğu bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı paylaşımında, "Görevimizin başındayız" dedi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.