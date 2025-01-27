Deprem tehdidi altındaki İstanbul için bir kez daha vatandaşları Yarısı Bizden desteği ile evlerini dönüştürmeye davet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Deprem riski altındaki İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon konut riskli durumda. Bunların 600 bini ise her an kendiliğinden çökebilir.

Bugüne kadar 900 binden fazla ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul için 2023 yılında “Yarısı Bizden” kampanyasını başlatmıştı.

9 Ağustos 2024 tarihinde kampanyanın başvuru süresi kısıtlama olmaksızın devam edeceğini açıklayan Bakan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Ekim’de yeni bir adımı daha duyurarak, alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın inşa faaliyetleri için de devreye girebileceğini söylemişti.

Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok!Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim.#TalepSizdenYarısıBizden@kdbgovtr pic.twitter.com/VBSJENyFNZ— Murat KURUM (@murat_kurum) January 27, 2025

TALEP SİZDEN YARISI BİZDEN

Kampanya kapsamında İstanbul’da bugüne kadar 550 yapıdaki 5 bin 483 bağımsız bölüm için 5.2 milyar TL destek sağlanarak dönüşümü tamamlandığını kaydeden Bakan Kurum, Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak İstanbulluları vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme davet etti.

#TalepSizdenYarısıBizden etiketini kullanan Bakan Kurum, “Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok.Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim” çağrısını yineledi.