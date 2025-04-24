T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nda (DEPARK) DEÜ’lü girişimciler ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nda (DEPARK) genç girişimcilerle buluştu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, akademisyenler, firma temsilcileri ve genç girişimcilerin katıldığı buluşmada Bakan Kacır, DEPARK’ın kendileri için son derece kıymetli bir teknoloji üssü olduğunu vurgulayarak, “Kalkınma yolculuğumuzda kritik önemdeki Dokuz Eylül Üniversitesi, çok sayıda teknoloji girişimine de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri DEPARK.Burası, çok sayıda teknoloji girişimine destek sunuyor, gelişimine öncülük ediyor. İnanıyorum ki burada da start-up’larımızın ve teknoloji girişimlerimizin sürdürülebilirliği; ar-ge teknolojileri sayesinde Türkiye’ye katma değerli ürünler ve hizmetler kazandıracak” dedi.

“DEÜ KALKINMA YOLCULUĞUMUZDA KRİTİK ÖNEMDE”

Türkiye’nin büyük bir ar-ge ekosistemine sahip olduğunu aktaran Bakan Kacır, bu ekosistemi geliştirmek üzere son yıllarda daha da hızlandıklarını ifade etti. Türkiye Ege start-uplarının girişim sermayesi yatırımlarının ölçeğini büyüttüklerini belirten Bakan Kacır, “2019 yılına kadar Türkiye'de ortalama 60-80 milyon dolar start-up yatırımı yapılıyordu. Ama 2020'den itibaren Türkiye'nin teknoloji girişimlerine ortalama 1 milyar dolar, girişim sermayesi yatırımı gerçekleşiyor. Yani son 5 yılda yaklaşık 5 milyar dolar, Türkiye'nin teknoloji girişimlerine ve start-uplara yatırım yapılmış olması, aslında ekosistemimizin olgunlaşma evresinde olduğunu göstermektedir. Yapacaklarımız bitmedi. Teknolojinin her alanında bir yandan bağımsızlığımızı tahkim edecek, bir yandan da Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunacak projeleri hızlandırmalıyız. Dokuz Eylül Üniversitesi de bunun önemli üslerinden biri. Burada çok önemli yatırımlarımız ve kurduğumuz kıymetli merkezler var. İzmir Biyotıp ve GenomMerkezi (İBG), doğrudan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bütçesi ile desteklediğimiz, beşer yıllık yol haritalarıyla gelişmelerini takip ettiğimiz önemli ulusal araştırma altyapılarımızdan biri” ifadesinde bulundu.

“KÜRESEL REKABETTE PAY SAHİBİYİZ”

Türkiye’nin kişi başı geliri 15 bin dolara eriştiğini, yüksek gelir grubu olan ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Bakan Kacır, “Ülkemiz sanayi ve teknolojinin birçok alanında küresel rekabette pay sahibi ülkelerden biri pozisyonunda. Yolculuğun bundan sonrasında bilime ve teknolojiye bugüne kadar olduğundan daha da fazla hürmet etmek zorundayız. Yeryüzü çok büyük bir dönüşüm yaşıyor. Yeryüzünde refahın daha etkin ve adil dağıtılacağı bekleniyordu. Fakat öyle olmadı. Halen adaletsizlik, eşitsizlik yaygın. Ve artık serbest ticaret düzeninin kurucuları dahi bundan sonra bu düzenin böyle devam etmeyeceğini ifade ediyorlar. Teknolojiyi paylaşmak eskisi kadar trend değil artık. Herkes daha korumacı. Teknoloji yarışı, adeta teknoloji savaşına dönüştü” diye konuştu.

“ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRİYORUZ”

Türkiye'nin teknoloji alanında küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Kacır, bu kapsamda genç yeteneklerin yetiştirilmesinden bilimsel altyapının güçlendirilmesine, ar-ge desteklerinden yüksek teknoloji yatırımlarına kadar pek çok alanda kapsamlı programlar hayata geçirdiklerini ifade etti. Bakan Kacır, “Biz bir yandan insan kaynağını çekirdekten yetiştirmeye yönelik DENEYAP teknoloji atölyelerinden TEKNOFEST’lere kadar, bir yandan bilimsel altyapımızı ve bilim ekosistemimizi geliştirmeye yönelik TÜBİTAK programlarının ulusal ve uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'ndan sanayiye ve akademiye yönelik araştırma-geliştirme destek programlarına kadar, bir yandan da Türkiye'de yüksek teknoloji yatırımlarının hızlanmasını sağlamaya yönelik HİT-30 ve HAMLE gibi programları; sanayicilerimizin ve müteşebbislerimizin hizmetine sunmaya kadar Türkiye'nin teknoloji yarışında hızlanması için dört koldan çaba gösteriyoruz. Biz onların önlerindeki engelleri kaldırabildiğimiz, onların önlerini açabildiğimiz ölçüde kendimizi başarılı addediyoruz” şeklinde konuştu.

“AR-GE KAYNAĞINI 22 YILDA 14 MİSLİNE ÇIKARDIK”

Ar-ge ve tasarım merkezlerinin sayısının bin 600'ü aştığını belirten Bakan Kacır, “Türkiye'de araştırma geliştirmeye harcadığımız kaynağı son 22 yılda 14 misline çıkardık. 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. Türkiye'nin ar-ge insan kaynağını 29 binden, 290 binin üzerine çıkardık. Hep birlikte dev bir ar-ge ekosistemi inşa ettik. Teknolojik girişimlerimizin ve teknoparklarımızın sayısı 11 bin 500'e erişti. 22 yıl önce Türkiye'de; iki teknopark, 56 teknoloji girişimi vardı. Şimdi 106 teknopark var. Toplamda 11 bin 500 teknoloji girişimi bu teknoparklarda inovasyon yürütüyor” dedi.

“İBG’DEKİ ÇALIŞMALAR GELİŞİMİMİZİ DESTEKLEYECEK”

Türkiye'nin pek çok üniversitesinde önemli laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve enstitüler bulunduğunu kaydeden Bakan Kacır, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bunların bazılarını biz ulusal düzeyde himaye ediyoruz. İBG de bunlardan biri. Tıpkı Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) gibi. Sayıları çok olmayan ama etki düzeyleri yüksek araştırmaların yürütüldüğü önemli araştırma merkezlerini biz, ulusal araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve doğrudan bakanlık bütçesi ile fonluyoruz. İBG de bunlardan biri ve bu alanda bizim en önemli merkezimiz. Ümit ediyorum ki İBG'de yürütülecek çalışmalar, hem Türkiye'nin bilimsel gelişimini destekleyecek hem de biyoteknoloji yarışında söz sahibi olmamıza fırsat tanıyacak.”

“DÖNÜŞÜMLERİ GÖĞÜSLEYEBİLECEK KABİLİYETTEYİZ”

Zaman içinde gelişen bütün dönüşümlerin neticesinde bilimde ve teknolojide iddia sahibi olmayanların yarışta var olabilmelerinin, hatta ayakta kalabilmelerinin bile çok zor hale geleceğini ifade eden Bakan Kacır, “Biz çok güçlü bilimsel altyapısı olan, nitelikli araştırmacı kitlesine sahip, aynı zamanda teknoloji girişimciliğinde ciddi mesafe kat etmiş, start-up ekosistemini inşa edebilmiş, araştırma geliştirme ve inovasyon başlıklarında; özellikle son 22 yılda önemli kazanımlar biriktirmiş bir ülke olarak; bu dönüşümü göğüsleyebilecek kabiliyette olduğumuzu düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.

“TEKNOLOJİNİN KALBİ DEÜ’DE ATACAK”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise DEÜ’nün TÜBİTAK 2209/A ve TÜBİTAK 2209/B listelerinde elde ettiği yüksek destek oranlarından duyduğumuz gururu dile getirerek; "Biz Üniversitemizi her zaman büyük ve köklü bir aile olarak tanımlıyoruz. Gerçekten de çok köklü bir kurumuz. Öyle ki, Üniversitemizin, Tıp Fakültesi gibi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi gibi kendinden daha eski birimleri mevcut. Kent geneline yayılan kurumumuz, teknolojinin kalbinin attığı, ar-ge ve inovasyonun merkezi olma yolunda hızla ilerleyen bir üniversite. Böyle bir üniversiteye Rektör olarak atanmaktan dolayı çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu sebeple bu kıymetli göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’abir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından DEÜ’lü girişimcilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, DEPARK bünyesinde faaliyet yürüten firmaların ar-ge ve inovasyona yönelik geliştirdikleri projelere dair incelemelerde bulundu. Etkinlik, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın Bakan Kacır’a plaket takdimi ile sona erdi.