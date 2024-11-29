Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının makro çerçevesiyle uyumlu şekilde, enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerlediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK tarafından açıklanan yılın üçüncü çeyreğine yönelik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü anımsatarak, Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürdüğünü ifade etti.

Büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Ekonomi programımızın makro çerçevesiyle uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülüyor. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapıyor." ifadelerini kullandı.

İhracatın artması ve ithalatın azalmasıyla söz konusu dönemdeki yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanının net mal ve hizmet ihracatından geldiğine işaret eden Bakan Bolat, üretimde büyümenin devam ettiğini, ihracatın mal ve hizmetler olarak artmasının ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağladığını kaydetti.

Cari işlemler hesabında üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 4 ay üst üste fazla verildiğinin altını çizen Bakan Bolat, 2024'ün üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,8 artarken mal ve hizmet ithalatının yüzde 9,6 azaldığını aktardı.

Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci öncelikleri olacağını vurgulayan Bakan Bolat, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz" ifadelerini kullandı.