Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustosta cari işlemler hesabının 4,3 milyar dolar fazlayla son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleştiğini bildirerek, "Ekonomi programımız ve dış ticaret politikalarımız olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Merkez Bankası tarafından açıklanan Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomi program ve dış ticaret politikasının olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğine işaret eden Bakan Bolat, "Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4,3 milyar dolar fazlayla son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Cari işlemler hesabı 2021'den bu yana ilk defa üst üste 3 aydır fazla vermiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre cari işlemler hesabından 3,8 milyar dolarlık iyileşme kaydedilmiştir. Cari işlemler hesabı, yılın 8 ayında sadece 9,7 milyar dolar açık vermiştir. Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, cari işlemler açığının ocak-ağustos döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,2 azalışla 9,7 milyar dolar olduğunu aktardı.

"Böylelikle tepe noktası olan Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda tam 44,4 milyar dolar azalarak ağustos itibarıyla 11,3 milyar dolara gerilemiştir" diyen Bakan Bolat,"Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 3,5'lik artışla 262 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 8,3'lük azalışla 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 33,6 azalarak 78,7 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,8 yüzde puan artarak yüzde 76,9'a yükselmiştir. Geçen yıl mayısta yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 15 ayda tam 43,5 milyar dolar azalmıştır" ifadelerini kullandı.

"REKOR YENİLEDİ"

Bakan Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğine işaret ederek, "Hizmet gelirleri ağustosta yıllıklandırılmış bazda 111,1 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 52,5 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarıyla cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamıyla cari işlemler hesabında görülen iyileşmenin devam etmesi öngörülmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Bakanlık olarak küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.