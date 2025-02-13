MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki gösterdi. "Gazze toprağı emlak değildir" diyen Bahçeli, bölgedeki barışın yalnızca iki devletli çözümle sağlanabileceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına tepki gösterdi.

İnsanlığın kalıcı barış ve huzura hayli susamış, hakikat ve hakkaniyet çağrılarının daha da şiddetlendiğini ifade eden Bahçeli, "Zulüm ve zorbalığın at koşturduğu; yerkürenin dört bir köşesinde insanlık değerlerine, adalet ve hukuk ilkelerine ağır saldırı ve suikastların yapıldığı bugünkü alacakaranlık dönemin tek panzehri, tek şifası, yegane direniş hattı manevi toparlanma, birlik ve beraberlik hatlarını tahkim ve takviye etmektir" dedi.

"Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır" diyen Bahçeli, "Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibariyle dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır" dedi.

"İSLAM ÜLKELERİ KÖKÜNE DÖNMELİDİR"

5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiği “Kudüs Paktı” teklifinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının teessüs ve tecellisi süratle temin edilmesi gerektiğini söyledi. "Gazze’nin Filistin’den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır" diyen Bahçeli, "Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur. Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir. İslam ülkeleri aslına, kendine, köküne dönmelidir. Ürdün Kralı’nın aciz ve boyun eğmiş haline bakıp da bu teslimiyetin hakim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır" diye konuştu.

Bahçeli, mesajında ayrıca Berat Kandili dolayısıyla mesaj da yayımladı.