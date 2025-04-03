"Bir” dakikalık sanat duruşu; ‘Nisan Geçidi Çağdaş Sanat Sergisi’ Ayvalık da 28 Mart-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gezilebilir.BALIKESİR (İGFA) - Sanatçı Gülsün Erbil ‘in 23 yıldır Çağdaş Türk sanatına küresel bir mercekle bakmak ve dünyaya açılma fikri ile başlayan ‘Ekim Geçidi’ sergilerinin 41'incisi ‘Nisan Geçidi’ olarak açıldı.

Sergi küratörü Oya Kalaycıoğlu "Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 101'inci yıldönümünde hazırladığımız Nisan Geçidi’ sergimiz; ‘Mustafa Kemal Atatürk‘ün düşünmeye, düşünceye ve bilgiye özgür bir vicdanla yaklaşan sanatçılardan çok sesliliğe bir saygı duruş, sanatçıların özgün sanatsal duruşları, milli zenginliğe bir selam verişidir.

Bireylerin sezgi, sorgulama ve yaşadıklarıyla yüzleşerek kendilerini bir bilgi kaynağı olarak keşfettikleri yaratma sürecidir. Bir üst farkındalık noktasına geçerken ürettikleri sanat eseri bu sürecin aynasıdır. Sanatçı kendisini bir üst farkındalık noktasına taşıyan topluma, kültüre, ürettiklerini paylaşmakla sorumlu hisseder. Bilişsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir toplum için yöneticiler de bu beslenmeye katkı vermeyi sürdürmek zorundadır. Verdiği destek için Ayvalık Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Karma sergide, tanınmış Türk 26 sanatçının katıldığı resim, heykel ve dijital sanat şeklinde 34 özgün sanat eseri izleyicileriyle buluşmayı bekliyor.