Hizmete açıldığı 2016 yılından bu tarafa düzenlediği kurslar, konferanslar ve eğitim seminerleri ile kadınların kendilerini geliştirmeleri açısından önemli etkinliklere imza atan Aile Yaşam Merkezi’nin bu hizmetleri kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Her hafta düzenlenen ve Bayburt İl Müftülüğü’nde görevli vaizelerin konuşmacı olarak yer aldığı dini konferanslar, Devlet Hastanesinde görevli doktorlar tarafından gerçekleştirilen sağlık ile ilgili eğitimler ve çeşitli kurumlardan konuşmacıların katıldığı bilgilendirici sunumlarla kadınların güncel birçok konuda bilgi sahibi olması sağlanıyor.

Son olarak Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Vaize Saliha Yaşaroğlu tarafından ‘Üç aylar ve Regaib Gecesi' konulu sohbet gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak dualar edilirken İl Müftüsü Bayram Danacı da kısa bir sohbet yaptı.

Aile Yaşam Merkezi’nin kadınlar tarafından büyük ilgi gören etkinlik ve kursları artarak devam edecek.