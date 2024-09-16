Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Aydıntepe ve Demirözü hastanelerinde kazandırılan yeni ünitelerle ilgili açıklama yaptı.

İlçelere kazandırılan hemodiyaliz ünitelerini değerlendiren Milletvekili Ateş, Aydıntepe'de 12 diyaliz hastasının, Demirözü'nde ise 10 diyaliz hastasının tedavi gördüğünü aktardı.

Prof. Dr. Orhan Ateş şu açıklamayı yaptı:

"Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde 7 diyaliz cihazi ile salı, perşembe ve cumartesi günleri diyaliz hizmeti verilmekte olup güncel 12 diyaliz hastası aktif hizmet almaktadır. İlçe Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı refakatinde 1 hekim ve 2 hemşire ile hizmet sürdürülmektedir.

Demirözü İlçe Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi 7 diyaliz cihazi ile pazartesi, çarşamba, cuma günleri diyaliz hizmeti verilmekte olup güncel 10 diyaliz hastası aktif hizmet almaktadır. İlçe Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı refakatinde 1 hekim ve 2 hemşire ile hizmet sürdürülmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim."