Aydıntepe İlçesinde toplanan yardımlar Aydıntepe belediyesi önünde toplanarak Afet bölgesine ulaştırıldı.

Aydıntepe Belediyesi İtfaiye aracı ve dört kamyon Gıda ve giysi yardımını Afet bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, büyük yıkım yaşandı.Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için Tüm Türkiye’de olduğu gibi İl ve ilçelerimizden vatandaşlarımız yardımlarıyla bu felaketin yaralarını sarmaya uğraşıyor.

Malatya ya Ulaşan yardımlar dağıtılmaya başladı.