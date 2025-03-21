Kısa sürede sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan ve arka arkaya çıkardığı şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Aybüke Albere, yeni şarkısı için yoğun bir çalışma temposunda. Şu sıralar tüm zamanını stüdyoda geçiren Albere, şarkısının klibi için de dans dersleri alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü koreograf Aleyna Yalçın ile çalışan başarılı sanatçı Aybüke Albere, bu yaz şarkısıyla herkesi dans ettireceğinin sinyalini, prova anlarından paylaştığı videolarla şimdiden verdi.

Göbek atarken adeta usta dansçılara taş çıkartan Aybüke Albere, dans yeteneğiyle de dikkat çekti.

Koreografisini de Aleyna Yalçın’ın hazırladığı klip büyük merakla bekleniyor.

Sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de sahnelerde göz dolduran Albere, dansıyla da adından söz ettirecek.

"ÇOCUKKEN HAYALİM DANSÖZ OLMAKTI"

Sanatçı, geçmişte verdiği bir röportajda "Çocukken hayalim dansöz olmaktı. Sonra astronot olmak istedim. Gözüm hep yükseklerdeydi." demişti. Bu sözleriyle ne kadar kararlı olduğunu vurgulayan Albere, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Yeni şarkısı ve dans performansıyla bu yaz müzik dünyasında fırtınalar estirmeye hazırlanan Aybüke Albere’nin enerjisi ve yeteneği herkesi büyülemeye devam ediyor.