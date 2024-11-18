ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetimi hafta sonu gerçekleşen ASKON Genel Merkez Genel Kurulu’na katılım sağladı.KONYA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkez Olağan Genel Kurulu, hafta sonu gerçekleşti. Genel kurulda, mevcut başkan Orhan Aydın, üyelerin büyük desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler ve ASKON’un ulusal ve uluslararası arenadaki etkisini artırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Orhan Aydın, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Aydın, yeni dönemde de ekonomik kalkınma, girişimciliğin desteklenmesi ve üyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Genel kurulda ayrıca ASKON’un önümüzdeki dönem stratejik planları ve projeleri de değerlendirildi. Katılımcılar, yeni dönemde derneğin faaliyetlerini daha da genişleterek Türkiye ekonomisine katkı sunmayadevam edeceğini belirtti.

ASKON, GLOBAL ARENADA ANADOLU'NUN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Aydın konuşmasında; Anadolu'nun derin köklerine sahip olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Türkiye'nin sınırlarını aşarak dünya çapında önemli başarılara imza atıyor. 7 kıtada faaliyet gösteren ASKON, üyelerine global pazarda rekabet avantajı sağlamaya devam ediyor. ASKON'un başarısının sırrı, Anadolu'nun zenginliklerini ve potansiyelini dünya pazarlarına taşıma hedefiyle hareket etmesinde yatıyor. Dernek, üyelerine sunduğu geniş hizmet yelpazesi ile sektörün gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Küresel bir ağa sahip olan ASKON, üyelerine yeni pazarlara ulaşma fırsatı sunuyor. Ayrıca, sektörel çeşitliliği sayesinde Türkiye ekonomisinin farklı alanlarına değer katıyor dedi.

Orhan Aydın, ASKON’unvizyonunu geliştirmek için ekip ruhuyla çalışacaklarını vurgulayarak, üyelerin desteğiyle daha güçlü bir dönem geçireceklerine inandığını dile getirdi. Yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla tebrikleri kabul eden Aydın, tüm üyelere teşekkür etti.

KONYA’DAN ORHAN AYDIN’A TAM DESTEK

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetim kurulu da genel kurul delegeleri 29 kişi ile eksiksiz katıldı. Başkan Sinacı, Genel Başkan Orhan Aydın’ın çalışmalarıyla şubelere öncü olduğunu belirterek, “Genel kurulumuzu büyük coşkuya gerçekleştirdik. Genel başkanımız büyük teveccüh ile yeniden seçildi. Konya olarak biz önemli şubeyiz. Bu noktada genel merkezimize tam destek vermeye ve ASKON için çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Orhan Aydın’ı tebrik ediyor, başarılı bir dönem diliyorum” dedi.