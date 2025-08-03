Birlik ve Dayanışma Sendikası Üyesi Ebe Melike Sizege, 1 Ağustos 2025’te zorunlu hale getirilen Aşıla uygulamasının kişisel cihazlara yüklenme zorunluluğunun yanlış olduğunu belirtti. Uygulamanın KVKK açısından risk taşıdığını, aşı reddi seçeneğinin bulunmadığını ve sağlık çalışanlarına ek yük getirdiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - 1 Ağustos 2025 itibarıyla Aile Hekimliği sisteminde zorunlu hale getirilen Aşıla uygulaması, tartışmalara yol açtı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ebe Melike Sizege, uygulamanın kişisel cihazlara yüklenme zorunluluğunun, çalışanların özel mülkiyet hakkına ve özel alanına müdahale olduğunu ifade etti.

Sizege, “Birimlerin iş telefonlarının akıllı telefon olması zorunlu değilken, sağlık çalışanlarına kamu yararı iddiasıyla kişisel cihazlarına uygulama indirme dayatması yapılıyor” dedi.

KVKK VE TEKNİK SORUN ENDİŞESİ

Ebe Melike Sizege, aile hekimliği verilerinin mevcut yazılımlar yerine Aşıla’ya aktarılmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın SİNA, e-Reçete ve e-Rapor gibi sistemlerinde sıkça yaşanan teknik aksaklıkların Aşıla’da da tekrarlanmasından endişe duyduklarını söyledi.

AŞI REDDİ SEÇENEĞİ EKSİKLİĞİ

Aşı reddi formlarının kağıt üzerinde manuel doldurulmasının ebe ve hemşirelere ek iş yükü getirdiğini vurgulayan Sizege, Aşıla uygulamasında aşı reddi seçeneğinin bulunmadığını eleştirerek, “Aşı reddi gibi kritik bir sorumluluk sadece sağlık çalışanlarına yükleniyor. Mevcut aile hekimliği yazılımları güvenli kayıt imkanı sunarken, bu uygulamaya geçmek gereksiz risk oluşturuyor” dedi.

“KİME HİZMET EDİYOR?”

Sizege, uygulamanın sağlık çalışanlarına katkısının belirsiz olduğunu ve teknik altyapısının yetersiz olduğunu belirterek, “Aşıla’nın kime hizmet ettiği şeffaf bir şekilde açıklanmalı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin kamu tarafından desteklenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Sendika, uygulamanın hukuki ve mesleki risklerine dikkat çekerek, daha güvenli ve şeffaf bir sistem talep etti.