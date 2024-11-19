Geçtiğimiz yıllarda e-ticaretin hızla büyümesi sebebiyle, stok yönetimi ve depo alanlarına olan talep arttı. Uzmanlara göre depo kullanım oranındaki artış dikkate alındığında 2025 yılında depolama alanlarında kriz oluşabilir.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de depo doluluk oranları son aylarda önemli bir yükseliş kaydetti. Özellikle e-ticaretin artışıyla birlikte depolar da önem kazandı.

Şirketler, mevcut stok ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli alan bulmakta zorlanırken, yeni depo yatırımlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Sektör uzmanlarına göre, tedarik zincirinde bir aksama yaşanmaması adına bu doğrultuda geleceğe dönük bir planlama yapılması şart.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan sektör temsilcilerinden Fatih Baş, pandemi sonrası tüketicilerin e-ticarete yönelmesi dolayısıyla birçok firmanın depo ihtiyaçları büyük oranda arttığını söyledi. Değişen tüketici alışkanlıkları internetten satışları büyümesini sürdürmeye devam ettiğini belirten Baş, "Büyümenin sonucu olarak ülkemizde depoların doluluk oranı kullanım alanının sınırına ulaşıyor. Bu gelişmeler ışığında, kriz yaşanmaması için firmaların depolama altyapısının iyileştirilmesi ve yeni yatırımların yapılması çok önemli. Ayrıca depo alanlarının verimli kullanılmasını sağlayacak inovatif çözümlere de odaklanılması gerekiyor" dedi.

Depolama ve lojistik sektörü ülkemizde de dünyadaki büyüme ile orantılı olarak gelişimine dair Fatih Baş, depo alanlarının sınırlı olması ve talebin artışı, kiraların yükselmesine yol açarak şirketlerin operasyonel maliyetlerini etkileyebildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’deki e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10,1 iken yıllar içinde büyük bir artış kaydederek 2023 yılında yüzde 20,3’e ulaştığını anımsatan Baş, "Dolayısıyla e-ticaret hacminin artmasıyla birlikte depo kullanım oranları da artmaya devam edeceğini ön görebiliyoruz. Bu noktada ise 2025 yılında lojistik sektöründe potansiyel bir kapasite sorunu yaşanmasının önüne geçmek için yeni depo alanları oluşturulmasının yanı sıra, firmaların öncelikli olarak teknoloji odaklı sistemlere yönelmeleri, hem kısa hem de uzun vadede faydalanacakları çözüm haline gelebilir." ded.