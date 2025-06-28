Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), vatandaşa sağlıklı içme suyu ulaştırma sorumluluğunda kentin 19 ilçesinde düzenli olarak su analizleri yapıyor.ANTALYA (İGFA) - ASAT, yüz binlerce kişiye ulaştırılan içme ve kullanma suyunun kalitesini kendi bünyesindeki akredite laboratuvarlarda büyük bir titizlikle denetliyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın dört bir yanına sağlıklı ve güvenli su ulaştırmak için laboratuvarlarında görevli uzman kadro ve teknolojik altyapısıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Su Kalite Kontrol Laboratuvarı tarafından yürütülen analiz çalışmaları kapsamında, Antalya genelinde 19 ilçede 264 farklı noktada; üretim tesislerinden okullara, camilerden konut bölgelerine kadar uzanan geniş bir alanda haftalık ve aylık periyotlarla su kontrolleri gerçekleştiriliyor. Numuneler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre analiz ediliyor. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları, Halk Sağlığı birimleri ile koordineli olarak tespit ediliyor.

TEMİZ SU İÇİN BİLİMSEL DEZENFEKSİYON SÜRECİ

ASAT, musluklardan akan suyun mikrobiyolojik güvenliğini sağlamak için şebekeye verilmeden önce dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına uygun şekilde sürdürülen bu uygulamalarda, klor seviyesi dağıtım noktalarında 0,2–0,5 ppm arasında sabit tutuluyor. Bu sayede, su içilebilirliğini korurken halk sağlığı açısından güçlü bir koruma sağlanıyor.

ANALİZ SONUÇLARINA İNTERNET ÜZERİNDEN TAKİP

ASAT, yalnızca suyu arıtmakla kalmıyor; aynı zamanda şeffaf veri paylaşımıyla da vatandaşla güven ilişkisini güçlendiriyor. Analiz edilen numunelere ait özet sonuçlar

ASAT Genel Müdürlüğü internet sitesi asat.gov.tr adresinden düzenli olarak yayımlanıyor. Vatandaşlar, kendi bölgelerine ait su verilerine açık ve anlaşılır şekilde ulaşabiliyor.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ SU İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Hasrem Özcan, ASAT’ın halka sağlıklı, güvenli ve kaliteli içme suyu temin etmenin öncelikli görevi olduğuna dikkat çekerek, “Laboratuvarımız suyun kaynağından musluğa kadar olan tüm aşamalarını düzenli ve bilimsel yöntemlerle denetlemektedir. Antalya genelinde 19 ilçede 264 farklı noktada numuneleri alarak TÜRK Akreditasyon Kurumu tarafından 42 parametrede akredite edilmiş laboratuvarımızda analizlerini gerçekleştirmekteyiz. Depo, okul, cami ve konutlardan alınan bu numunelerin sonuçları kurum web sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bilimsel yöntemlerle çalışan güçlü laboratuvar alt yapımız, uzman kadromuz, artan araç sayımız ve Antalya’nın en uzak köylerine kadar uzanan izleme noktalarımızla, halkımıza temiz ve sağlıklı içme suyu sunabilmek amacıyla çalışmalarımız kesintisiz sürüyor” diye konuştu.