Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM), Antalya’nın ilk yerel arama kurtarma derneği MAKSAT, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle birlik içi eğitimini gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın ilk yerel arama kurtarma derneği MAKSAT ekibe yeni dahil olan gönüllüleriyle AFAD ekibini Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi olma özelliği taşıyan ASSİM’de bir araya getirdi.

Gerçekleştirilen birlik içi eğitimde arama kurtarma ile ilgili temel bilgiler verilirken aynı zamanda ekipman tanıtımı da yapıldı.

Birlik içi güçlenmeyi hedefleyen toplantı, afet bilinci ve donanımın geliştirmesinin yanı sıra ekibe yeni dahil olan gönüllülerin birbiriyle tanışıp kaynaşmasını da sağladı.