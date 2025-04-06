Antalya'nın Kumluca ilçesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesi istikametinden Finike yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan biri çocuk iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde ikinci bir kazanın önüne geçildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.