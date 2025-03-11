Antalya Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan ilgisini artırmak amacıyla "Genç AR-GE" çalışmalarını hayata geçiriyor. Proje kapsamında, lise düzeyindeki öğrencilere bilimsel araştırma yöntemleri öğretilecek, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilecek ve projelerini sergileyebilecekleri platformlar oluşturulacak. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- On İkinci Kalkınma Planı ve 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile uyumlu olarak hazırlanan proje, öğrencilerin bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında aktif rol almalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayabilecek beceriler kazanmalarına da katkı sunacak.

Genç AR-GE çalışmaları çerçevesinde, öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları ve proje geliştirme etkinlikleri düzenlenecek. Bunun yanı sıra, öğrencilerin projelerini sunabilecekleri bilim fuarları ve yarışmalar organize edilecek. Proje, ilçedeki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, projeye ilişkin yaptığı açıklamada,

“ Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerimizin bilimsel düşünen, yenilikçi bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Genç AR-GE projesi, bu yolda önemli bir adım olacak. Öğrencilerimizin bu projeye büyük ilgi göstereceğine ve başarılı projeler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. Belirlenen 6 okulumuzda planlanan etkinlikleri, öğrencilerimizle birlikte organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve bilimsel, teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak bu projeyle, Kumluca’da eğitim alanında önemli bir adım atılmış olacak.