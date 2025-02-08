Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalıları sporla buluşturduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezi’ne (ASFİM) bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 15’inci ASFİM’i, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’nde hizmete girdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in göreve geldiğinde yarım kalmış halde bulduğu, tamamlayarak gençlere armağan ettiği ve Cumhuriyetin 100. yılında Muratpaşa ilçesinde hizmete giren ‘100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’ artık vatandaşların da kullanabileceği bir spor merkezine sahip. Başta güreş ve basketbol olmak üzere birçok spor dalının antrenmanlarına ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’nde ASFİM hizmete girdi.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

ASFİM’de Antalyalı vatandaşlara pilates, reformar, step, aerobik, fitness, zumba ve çocuk jimnastiğine kadar birçok branş ücretsiz sunuluyor. Sedir ASFİM, hizmete girdiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmete sunduğu bu merkez ile ASFİM sayısı 15’e yükseldi. 5 yıldızlı spor merkezlerini aratmayan ASFİM, sporseverlerin beğenisini topluyor.

MUHİTTİN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Sedir ASFİM’de spor yapan Şaban Karagöz, Sedir Mahallesi’nde oturduğunu belirterek, evine yakın bir bölgede böyle ücretsiz bir spor salonu olmasından dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Şaban Karagöz, “ Böyle bir salonu çok istiyorduk. Büyükşehir Belediyesi bu isteğimize cevap verdi. Bu sayede gelip sporumuzu yapabiliyoruz. Uzman hocalarımız sayesinde vücudumun kendine geldiğini hissediyorum. Bu hizmeti sunduğu için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZEL SALONLARDAN DAHA İYİ

ASFİM’de spor yapan Nurcan Demir ise pilates derslerini katıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Evime yakın ve ücretsiz olması sebebiyle burayı tercih ediyorum. Buradaki her şey yeni ve hocalarımız da bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Özel salonlara da gittim ama buradaki performansı hiçbir yerde görmedim. İyi ki şehrimize kazandırıldı bu tesis. Bu samimi ve rahat ortamdan dolayı çok teşekkür ederim .”