Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon sistemlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ile Ulaşım Denetleme ekipleri, kent genelindeki trafik akışının daha güvenli, verimli ve kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi için sinyalizasyon sistemlerinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Bu doğrultuda, ekonomik ömrünü tamamlamış ve zaman içerisinde deformasyona uğrayarak işlevselliğini yitirmiş altyapı ve üstyapı ekipmanları yenileniyor.

TRAFİK VE YAYA GÜVENLİĞİ ARTTIRILACAK

Yürütülen çalışmalar kapsamında İl Sağlık Kavşağı, Defterdarlık Kavşağı ve Köroğlu Kavşağı’nda sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım ve yenileme işlemleri sürdürülüyor. Söz konusu kavşaklarda sadece fiziksel ekipmanların değişimi değil, aynı zamanda sinyalizasyon sistemlerinin çalışma prensipleri de güncelleniyor. Bu güncellemelerle birlikte, yayaların ve sürücülerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.