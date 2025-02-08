Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçedeki kırsal mahalle yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ANTAYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye ekipleri soğuk hava nedeniyle buzlanma ihtimaline karşı yolları açık tutmak için tuzlama yapıyor.

Alanya Taşatan Yolu’nda yoğun kar yağışı ve sonrasındaki fırtına buzlanmaya neden oldu. Büyükşehir ekipleri, Taşatan Yolu Hacıbeleni ve Gündoğmuş Yeniköy yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Alanya’nın Alara, Çakallar, Saburlar, Karamanlar, Orhan, Gözübüyük ve Aliefendi mahalle yollarında bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Bayırkozağacı Mahallesi yolunda ise yol bakım onarım çalışmasının yanı sıra şarampol temizliği de yapıldı.