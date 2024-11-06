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Ankaralı Turgut'tan acı haber! Yaşama tutunamadı
Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Kanser tedavisi gören ve dün entübe edilen sanatçı yaşama tutunamadı. Ünlü isim 61 yaşında vefat etti.Devamı için tıklayınız