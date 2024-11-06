Ankaralı Turgut'tan acı haber! Yaşama tutunamadı
Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Kanser tedavisi gören ve dün entübe edilen sanatçı yaşama tutunamadı. Ünlü isim 61 yaşında vefat etti.Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
İstanbul Sultanbeyli’de Görkemli Bayburtlular Şöleni
İşadamı Muhammet Kaldırım son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’nin ilk hemşehri derneği 39. Kongresin hazırlanıyor
Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
Bayburt Ülkü Ocakları Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı
6 yıllık evlilik son buldu! Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu boşandı