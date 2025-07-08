Ankara’da satılık konut stoku, 2024 yılına göre yüzde 30,77 artarak 85 bin seviyesine ulaştı. Sektör kaynaklarının analizine göre, inşaat firmaları ve mülk sahipleri yüksek fiyat beklentisinde. Uzmanlar ise, doğru fiyatlandırılan ve iyi pazarlanan konutların daha hızlı satılacağını öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Ankara’da gayrimenkul piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

Gayrimenkul ekonomisi ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Gayrimenkul PR’ın analizine göre, 2024’te 65 bin civarında olan satılık konut arzı, 2025 Temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,77 artarak 85 bine yükseldi.

Söz konusu raporda, sıfır ve ikinci el konutların yanı sıra inşaat firmalarının tamamlanmış veya satışa sunulan projeleri değerlendirildi.

KONUT STOKU VE FİYATLAR ARTIYOR

Sektör verilerine göre, Ankara’da satılık konut arzında ciddi bir artış görüldüğüne dikkati çeken uzmanlar, "Geçen yıl 65 bin olan satılık konut sayısı, bu yıl 85 bin seviyesine ulaştı. Hem satılmayı bekleyen konut sayısı hem de ilanlardaki nominal fiyatlar artıyor” dedi.

İnşaat firmalarının maliyetler nedeniyle belirli bir fiyatın altında satış yapmak istemediği, mülk sahiplerinin ise kullanmadıkları veya kiracılı evlerini satarak paralarını mevduatta değerlendirme yoluna gittiği belirtildi.

Analizde, önümüzdeki dönemde doğru fiyatlandırılan ve ileri düzey pazarlama teknikleriyle sunulan konutların rakiplerine göre daha hızlı satılacağı vurgulandı.