TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ankara’da haziran ayında 9 bin 428 konut satıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına göre %35,8 artarak 107 bin 723 adede ulaştı. Ankara’da ise geçtiğimiz yılın aynı ayında 6 bin 866 konut satılmıştı. Buna göre Ankara’da satışlar yüzde 37 oranında arttı

Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR şirketi, TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti; Ankara’da konut satışları geçen yıla göre yüzde 37 oranında artması, canlı bir piyasa değil, satıcılı bir piyasasının olduğunu gösteriyor. Çünkü; fiyatlar düştüğünde ve cazip kredi koşullarında konut satışları artar.

Ankara’da satılan konutların 1.875'i ipotekli, 2.419’u birinci el olurken ikinci el konut satışları 7.009 oldu. Sıfır konutlarda satışlar yatay seyrederken, ikinci eldeki satışların artması, avantajlı fiyatların oluştuğunun göstergesidir. Mülk sahiplerinin gelen her teklifi değerlendirdiklerini söyleyebiliriz

İpotekli satışların Ankara’daki konut satışlarında önemli bir payı var. Kredi faizlerinin bu kadar yüksek olmasına rağmen, tüketicilerin ipotekli konut almasını, ikinci el ve sıfır konutlarda yapılan ciddi indirimlerin oluşturduğu avantajlı piyasa olarak yorumlanabilir

Konut satışlarının artıyormuş gibi gözükmesine neden bir diğer önemli nokta ise, takaslı çok sayıda konut satışı gerçekleştiği için, tapuda çift işlem olarak yansıdığı için konut satışlarında gerçekçi bir oran vermiyor

Önümüzdeki süreçte fiyatı doğru olan ve ileri düzeyde pazarlanan konutların rakiplerinden daha önce satılacağı bir döneme girilecek