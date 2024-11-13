Keçiören Belediyesi, kurs merkezlerinde gerçekleştirilen kamp programı ile öğrencilere verimli bir ara tatil geçirme imkanı sunuyor.ANKARA (İGFA) - Tepebaşı Kurs Merkezi, düzenlediği ara tatil kampıyla sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere destek oluyor. Kamp programında gerçekleştirilen konu tekrarları, deneme sınavları, soru çözümleri ve sınav hazırlıklarına yönelik çalışmalarla öğrencilerin ara tatillerini verimli geçirmesi sağlanıyor. Tepebaşı Kurs Merkezlerinde görev yapan uzman öğretmenler, öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) hazırlamanın yanı sıra okul derslerine de destek verecek nitelikte kapsamlı bir eğitim programı uyguluyor.

DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Uygulanan kamp programlarına öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Kamp programlarıyla lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ara tatilde de desteğimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz, bu kamplarda uzman eğitmenlerimiz eşliğinde sınavlara daha verimli bir şekilde hazırlanıyorlar. Dilerim, her biri bu çalışmalar sonucunda güzel başarılar elde edecekler" dedi.