Ankara Keçiören Belediyesi konservatuvarı tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen“Unutulmayanlar” konseri müzikseverlere nostaljik bir akşam yaşattı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Türk Hak Müziği Korosu tarafından hem solo hem de koro halinde seslendirilen şarkılar eşsiz nağmelerle Keçiören’de yankılandı. Klasikleşerek hafızalara kazınmış birbirinden güzel eserler vatandaşları geçmişe götürdü.Koro şefliğini İlkim Eylül İlk’in yaptığı konserde şarkılara eşlik eden vatandaşlar hem eğlendi hem de hüzünlü anlar yaşadı. Eğlenceli geceye Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ KEÇİÖREN

Konser sonunda katılımcılara seslenen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, “Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’ınsiz kıymetli Keçiörenlilereselamıvar. Keçiören, düzenlediğimiz etkinliklerle Ankara’nın kültür ve sanat merkezi haline geliyor. Koromuza ve koro şefimize bu güzel gece için teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Başkan Yardımcısı Karadağ konserin sonunda Koro Şefi İlkim Eylül İlk’e çiçek takdim etti.