ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle ilçesine kazandıracağı Ergazi Gençlik Merkezi, Güventepe Sosyal Tesis ve İlkyerleşim Çocuk Etkinlik Merkezi’nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

BİN 485 METREKARELİK ALANA SAHİP ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ

İlkyerleşim Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk etkinlik merkezinin tamamlanmasının ardından aileler çocuklarını bırakabileceği yeni bir alana sahip olacak. Bin 484 metrekarelik alandan oluşacak merkezde toplamda 64 çocuk; eğitim, öğretim, oyun, el becerisi, uyku ve yemek gibi günlük aktivitelerini karşılayabileceği bir sosyal yaşam imkânına kavuşacak.

Bina bünyesinde çocuklar için 6 derslik, 4 uyku odası, 2 atölye, oyun odası, yemekhane, revir, soyunma odası ile birlikte idari birimler ve mutfak bulunacak. Ayrıca; 107 metrekare kauçuk zeminli çocuk oyun alanı ve oyun elemanları, 217 metrekare yeşil alan, 206 metrekare sert zemin alanı, 3 basamaklı amfi ve 3 araçlık otopark da yer alacak.