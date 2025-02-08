Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi olası afet ve acil durumlarda hızlı müdahale için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024-2029 projeleri arasında duyurduğu dijital altyapıya sahip Mobil AKOM ise afet yönetiminde teknoloji destekli hızlı çözüm ve koordinasyon imkânı sunulacak.

Ankara, olası afetlerde AKOM ve Mobil AKOM ile hızla harekete geçecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin afet dirençli bir kent hâline getirilmesi ve sorumlu olunan illere anında müdahale imkânlarının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olası afet ve acil durumlara hızlı müdahale için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024-2029 Projeleri arasında bulunan Mobil AKOM Projesi’nde de büyük aşama kaydedildi.

AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ: AKOM

Başkentin afet ve acil durum merkezi olarak faaliyet gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM; kent genelinde 80 noktadan 400’ün üzerinde kamera ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Olası doğal afetler, meteorolojik uyarılar ya da acil durumlarda hızla harekete geçen merkez, belediyenin tüm birimleri ve kamu kurumlarıyla uyum içinde çalışıyor.

AFETLERDE DİJİTAL ÇÖZÜM: MOBİL AKOM

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024-2029 Projeleri arasında bulunan ve çalışmalarında sona yaklaşılan Mobil AKOM Projesi’yle de afet yönetiminde dijital bir döneme geçilecek.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hayata geçirilen proje; afet öncesi, sırası ve sonrasında vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını ve koordinasyonun maksimum seviyede sağlanmasını hedefliyor.

Proje kapsamında oluşturulacak Mobil AKOM, geniş kapsamlı bir dijital veri havuzu sunacak. Eğitimler, dokümanlar, afet gönüllü başvuruları, engelli vatandaşlara yönelik hizmetler, sokak hayvanlarının korunması, kentsel altyapı sorunlarının tespiti ve çözümü gibi birçok alanda kullanılacak olan Mobil AKOM, ABB’nin afet yönetiminde önemli bir yer edinecek.

Mobil AKOM, afetlerde en savunmasız kesimler arasında yer alan engelli bireyler için de özel çözümler sunacak. Engelli vatandaşların afet sırasında görebileceği zararları en aza indirmek için özel bir modül geliştirilecek.

Mobil AKOM’un ilk aşaması AB hibesiyle hayata geçirilirken, ikinci aşamada belediyenin mevcut dijital altyapısı ve tüm birimleri projeye entegre edilecek. Böylece mevcut hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşması amaçlanıyor.