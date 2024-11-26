Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetim anlayışını yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü seminerleri Manisa, Aydın, Adana ve Konya’nın ardından 2024 yılının son durağı Diyarbakır olacak, seminerler 2025 yılında devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya 2024 yılında da devam ediyor. 2023 yılında Denizli, Sakarya ve Eskişehir illerinde düzenlenen seminerler,2024 yılında Manisa ile başladı ve ardından Aydın, Adana ve Konya’da devam etti.TKYD 5 Aralık’ta da Diyarbakırlı aile şirketleriyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda buluşacak.

TKYD Yönetim Kurulu BaşkanıDr. Tamer Saka, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Genel Sekreteri Filiz Morova İneler, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TKYD ESG Çalışma Grubu Başkanı Av. Nihal Mashaki, Yeşil Ambalaj A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yeşil, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidankonuşmacı olarak katılacağı paneli,Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuzyönetecek.

Geride kalan 21 yıllık dönemde düzenlenecek 98. Anadolu Semineri öncesi açıklamalarda bulunan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, projeile derneğin rehber, araştırma ve bilgi birikimini yurt çapına yaymaya devam ettiklerini belirterek, “Kurumsal yönetim alanında uzmanlaşan bir sivil toplum kuruluşu olarak karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanması yönünde önemli mesafeler kat ettiğimizi ancak gelişmeye açık alanlar olduğuna inanıyoruz. Kurumsal yönetim kültürünü Anadolu’ya yaymak için çalışmalarımızısürdürürken, Anadolu’daki illere kurumsal yönetimin en iyi uygulamalarını tanıtmaya çalışıyoruz. 2024 yılında son durağımız Diyarbakır olacak, şimdiden çok heyecanlıyız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bu seminerlerde sanayi ve ticaret odaları ile hareket ediyoruz ve kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Seminerlerimiz 2025 yılında devam edecek.” dedi.