Alfa Romeo, Tonale ve yenilikçi teknolojiler ile sportif Alfa tasarım DNA'sını birleştiren Junior kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak bir yenilik sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Alfa Romeo, Tonale ve yenilikçi teknolojiler ile sportif Alfa tasarım DNA'sını birleştiren Junior kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak bir yenilik sunuyor.

Tonale ve Junior sahipleri, Alfa Romeo Link uygulaması ile araçlarına uzaktan bağlanma ve gelişmiş araç bilgilendirmelerini alarak sürüş keyfi ve performansını en yüksek düzeye çıkarabiliyor.

Alfa Romeo, Tonale ve Junior modellerine özel geliştirilen “Link” uygulaması ile kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştirecek bağlantılı araç teknolojisini hayata geçiriyor. Sportif ruhları ve yüksek teknolojiyle fark yaratan Tonale ve Junior, Alfa Romeo Link uygulamasıyla segmentlerinde fark yaratıyor.

Kullanıcıların araçlarının durumunu her an takip etmelerini sağlayan Alfa Romeo Link, araç kapılarının kilitli olup olmadığını ve el freninin durumunun uzaktan erişimine olanak sağlıyor. Tonale ve Junior sahipleri Link aracılığıyla yakıt ve batarya seviyeleri, lastik basıncı ve akü durumu gibi bilgileri görüntüleyebiliyorlar.

Alfa Romeo Link, aracın çekilmesi durumunda kullanıcılara anında bildirim gönderiyor. Link ayrıca, canlı bildirimlerle araç sahiplerini kaza riski yüksek noktalara yaklaşıldığında uyarıyor. Acil durum yardımı özelliği ise kaza anında otomatik olarak devreye girerek, gerektiğinde aracın bulunduğu konuma ambulans yönlendiriyor ve talep edilmesi durumunda acil yol yardımı sağlıyor.

Alfa Romeo Link aracılığıyla kullanıcılar mobil cihazlarından kolaylıkla servis randevusu alabiliyor; bakım süreçlerini hızlı ve pratik bir şekilde planlayabiliyorlar. Sürüş verilerinin analizini gerçekleştiren Alfa Romeo Link, sürücüler kullanım performanslarını takip ederek, yakıt verimliliğini artırmak için öneriler sunuyor. Böylece kullanıcıların genel sürüş deneyimleri daha verimli hale geliyor.

Alfa Romeo Link teknolojisine, 4.625 TL’lik* bedel karşılığında Alfa Romeo bayileri aracılığıyla sahip olunabiliyor.