Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya ilçesinde hayata geçirdiği ve toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacağı Alanya Toptancı Hal Kompleksi projesinde sona yaklaşıldı.ANTALYA (İGFA) - Üreticilerin, esnafın ve tüccarların her zaman yanında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgenin en büyük toptancı hallerinden birini Alanya ilçesine kazandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Türkler’de hayata geçirdiği, Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi’nde son rötuşlar yapılıyor. Alanya ilçesindeki Payallar, Türkler ve Merkez hallerini tek çatı altında toplayacak proje, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini artıracak. Modern imkânlarla donatılan yeni toptancı haline geçmek için sabırsızlanan esnaflar, yeni hal kompleksine taşınmak için adeta geri sayıma başladı.

İHRACATÇI VE MARKETLER AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANMALI

Komisyoncu Orhan Metin, Alanya ilçesine kazandırılan Toptancı Hal Kompleksi ile hem üretici hem komisyoncunun kazanacağını söyledi. Metin “Burada üretilen domates, salatalık, patlıcan gibi ürünler genellikle Antalya merkeze gönderiliyor, oradan da ihracatçılara ulaştırılıyor. Oysa ihracatçılar ve ulusal zincir marketleri bu çatının altına toplayabilirsek, aracıların kazancı yerine üreticinin cebine daha fazla para kalır. Antalya’da 10 liraya satılan bir ürünün burada 2-3 liraya bile alıcı bulamadığı dönemler yaşadık. Yeni halle birlikte bu tablo değişecek” dedi.

ÜRÜN KALİTESİ VE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Komisyoncu Orhan Metin yeni hal projesiyle üretici ile tüketicinin arasında köprü kurulacağının altını çizerek “Yeni hal sayesinde sadece pazarlama değil, ürün kalitesi ve çeşitliliği de artacak. Bizim işimiz arz-talep dengesiyle yürüyor. Talep arttıkça üretici kendini geliştiriyor, yeni ürünlere yöneliyor. Demre’de biberin birçok çeşidi varken burada talep az olduğundan bulunmuyor. Ama ihracatçı ve büyük alıcılar burada toplanırsa üretici de buna göre üretimini şekillendirecek” diye konuştu.

TEK ÇATI ALTINDA DAHA GÜÇLÜ TİCARET

Komisyoncu Tahir Kaban ise halin yerinin değil, sunduğu imkânların önemli olduğunu vurgulayarak, “Artık Alanya’da tek bir hal olmalı. Bu proje sayesinde ticaretin daha düzenli ve verimli olacağına, ürün çeşitliliğinin artacağına inanıyorum. Dağınık halde bulunduğumuzda pazarlama zorlukları yaşıyoruz. Ancak tek çatı altında toplanıldığında müşteriler ürün çeşitliliğini görerek alım yapmaya daha istekli olacak” dedi. Tahir Kaban, projeyi hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de teşekkür etti.