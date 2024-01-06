2019 yılında AK Parti'den Arpalı Belediye Başkanı olarak seçilen Abdurrahman Polattimur, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Bayburt Belediye Başkan aday adayı olmuştu. 2023 yılı kasım ayında başlayan aday belirleme süreci bugün son buldu. AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkan adayı Abdurrahman Polattimur oldu.

Abdurrahman Polattimur, 07.01.2024 Pazar günü saat 14.00'te gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısına katılmak için İstanbul'a gitti. Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısına katılacak olan Polattimur, daha sonra Bayburt'a gelerek seçim çalışmalarına başlayacak.

Abdurrahman Polattimur kimdir?

1966 yılında Arpalı beldesinde doğan Abdurrahman Polattimur, mali müşavirlik yapmaktadır. 25. 26. Dönem AK Parti Milletvekili aday adayı olan Polattimur, 2005-2013 yılları arasında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 4 çocuk babası.





