Saatler önce AK Parti Bayburt Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Polattimur olarak açıklandı, parti yönetimi tarafından Abdurrahman Polattimur ismi kamuoyuna duyuruldu. Polattimur da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak aday tanıtım toplantısı katılmak için İstanbul'a hareket etti.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığından edinilen bilgiye göre ise, Bayburt 7 Ocak'ta yapılacak olan aday tanıtım toplantısı programından çıkarıldı ve 15 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan aday tanıtım toplantısına dahil edildi.

Öte yandan 7 Ocak'ta yapılacak programdan yoğunluk dolayısıyla Bayburt'la birlikte birkaç ilin daha çıkarıldığı öğrenildi.

15 OCAK'TA ANKARA VE DİĞER İLLERİN ADAYLARI DUYURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan belediye başkan adaylarını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

Adayları açıklanacak büyükşehirler :

İstanbul

Kocaeli

Eskişehir

Bursa

Denizli

Balıkesir

Aydın

Samsun

Erzurum

Muğla

Ordu

Adayları açıklanacak iller ;