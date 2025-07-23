Resmi Gazete’de yayımlanan aile hekimliği düzenlemesi, sahadaki uzman sayısını artırmayı hedefliyor. Ancak Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, yasayı “sömürü düzeni” olarak eleştirdi ve kalıcı çözümler talep etti.ANKARA (İGFA) - Aile hekimliği uzman sayısını artırmayı amaçlayan yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, düzenlemeyi sert bir dille eleştirerek, “Yeni yasa, aile hekimlerini artırmak değil, sömürmek için tasarlandı. Sağlık Bakanlığı, yetiştirdiği uzmanları sahada tutamıyor, eziyet yönetmelikleriyle hekimleri tükenmişliğe sürüklüyor” dedi.

“GÖSTERMELİK ÇÖZÜMLERLE YENİ DÖNEM OLMAZ”

Mehlepçi, 2013’ten bu yana 4.983 hekimin aile hekimliği uzmanlık eğitimini tamamladığını, ancak sahada çalışan uzman sayısının sadece 1.145’ten 3.046’ya yükseldiğini belirtti. Sözleşmeli uzmanlık eğitiminin tecrübeli hekimleri hastanelere ucuz iş gücü olarak çektiğini ve kalan hekimlere iki kat iş yükü bindirdiğini vurgulayan Mehlepçi, “Göstermelik çözümler değil, kalıcı çözümler istiyoruz,” diyerek şu talepleri sıraladı:

Emekliliğe yansıyan tek ücret

Yeni Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)

Sağlıkta şiddet yasası

Ücret kesintisi olmadan izin hakkı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mehlepçi, sözleşmeli uzmanlık eğitiminde rotasyon yapan hekimlerin özlük hakkı kayıpları yaşadığını, vekalet edenlere düşük ücret ödendiğini ve teşvik ödemelerinin kesildiğini belirtti. Çözüm olarak, vekaletsiz izin hakkı, tam ücretlendirme ve iller arası rotasyonlarda özlük haklarının desteklenmesini önerdi. Ayrıca, uzmanlık eğitimi sonrası aile hekimliğinde çalışmayı teşvik eden düzenlemeler gerektiğini ifade etti.

“EĞİTİM VE YÖNETMELİK TUK İLE ŞEKİLLENMELİ”

Mehlepçi, uzmanlık eğitiminin Aile Hekimliği kliniklerinde yeterli eğitici desteğiyle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim süre ve içeriğinin Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararlarıyla belirlenmesi, uzmanlık derneklerinin görüşlerinin alınması gerektiğini belirtti. “Hastanelerde daha yüksek ücret alan uzmanlar yüzünden sahada hekim kalmıyor. Eğitim ve özlük hakları iyileştirilirse sahadaki uzman sayısı artar” dedi.