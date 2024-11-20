Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nce, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Söz konusu adli ve idari yargı kararnameleri HSK'nın resmi internet sitesinde ilan edildi.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.

Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenlerin durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri istendi.

Adli Yargı Kararnamesi için tıklayabilirsiniz

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