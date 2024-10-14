Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Altınşehir Köprü Kavşağı'nda yaşandı.

02 AEU 953 plakalı motosikletin sanayi istikametine giderken kayarak düşmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.