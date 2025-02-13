Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği şafak operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şahıs gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İGFA) - Operasyon kapsamında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, uyuşturucu satıcılığı ile ilişkilendirilen şahıslara yönelik operasyonel adımlar hız kesmeden devam ediyor.

Operasyon sırasında ele geçirilen deliller ve yapılan incelemeler, gözaltına alınan şahısların uyuşturucu madde ticaretinde aktif rol oynadığını ortaya koydu.

Gözaltına alınan iki kişi, emniyet birimleri tarafından işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında benzer operasyonların aralıksız sürdürüleceğini ve suç ağlarının etkin şekilde takip edileceğini belirtti.

Operasyonun detayları ve yakalanan şahıslara ait ek deliller, yürütülen geniş çaplı soruşturmanın derinleşmesine zemin hazırladı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların uyuşturucu ile mücadeleye destek vermesi ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi çağrısında bulunurken, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini açıkladı.