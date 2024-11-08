Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuya geçit vermeyen başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da yapılan çalışma kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan V.K. ve O.T. isimli şahısların çeşitli suç kayıtları olduğu tespit edildi.



GBT sorgulamalarının ardından şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, 36,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olay sonrasında gözaltına alınan V.K. ve O.T., Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan uyuşturucu madde, ekipler tarafından kriminal laboratuvara gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yapan yetkililer, gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen bu operasyon, uyuşturucu satıcılarına yönelik etkin mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yetkililer, vatandaşlara da bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunurken, şüpheli durumları ihbar etmeleri gerektiğini ifade etti. Adıyaman genelinde yürütülen bu tür başarılı operasyonlar, uyuşturucuya karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekiplerin bu çalışmaları, toplumda güven ve huzurun sağlanmasına katkı sağlıyor.