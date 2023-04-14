Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay iftar öncesi kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada: “Trabzon Bayburtlular derneği olarak geleneksel iftar yemeğimizi Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Milletvekili adayımız Meryem Sürmen, Dernek Eski Başkanlarım Prof. Dr. Şeref Oruç, Turan Terzi, Engin Oğul, Polis Başmüfettişi Hakan Sap, İş insanları ve misafirlerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan herkese Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Bayburtlular Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneğince, dernek binasında düzenlenen iftar programına katılan Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yıldır büyüyerek geliştiğini söyledi. Çok önemli işler yaptıklarını ve yapacaklarını aktaran Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili olarak da inşallah bunu daha da üst seviyeye çıkartacaklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, şöyle devam etti:

"6 Şubat'tan bu tarafa yaşamış olduğumuz dünyanın en büyük afetiyle nasıl mücadele ettiğimizi görüyorsunuz. Bir taraftan oradaki vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışırken diğer bütün bu mega projeleri hızlıca bitirip devam ediyoruz. Oraya da bütçe ayırıyoruz, buraya da bütçe ayırıyoruz."

"Vauk Dağı Tüneli'ni açıp Gümüşhane'yi Bayburt'a bağlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da çok önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Bayburt'ta da çok önemli işlerimiz var. Siz de yakından biliyorsunuz. İnşallah bu yıl sonuna doğru Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı hizmete alacağız. Çok yoğun çalışıyoruz. Pistlerimizi bitirmiştik, terminalimiz bitecek. İnşallah önümüzdeki sene Kop Dağı Tüneli'mizi bitireceğiz. Çok önemli iştir. Erzurum'u yarım saate düşüreceğiz."

Karaismailoğlu, Vauk Dağı Tüneli'ni açıp Gümüşhane'yi Bayburt'a bağlayacaklarına dikkati çekerek, "3 Mayıs'ta inşallah Zigana Tüneli'ni açarak yolları, mesafeleri iyice kısaltacağız. Buradan bir şehir içi mesafesindeki seyahat süresiyle Bayburt'a transit bağlanmış olacaksınız inşallah." diye konuştu.

"Avrupa'nın en uzunu, dünyanın da üçüncü en uzun tüneli"

"Yeni Türkiye öyle bir yere geldi ki 1987 yılında Turgut Özal'ın döneminde o zaman da çok başarılı işler yapıldı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Zigana tüneli ilk o zaman yapılmıştı. Toplam uzunluğu 1700 metreydi. Böyle rakım 1800 metrelerdeydi. O zaman yapıldığı zaman ne büyük rahatlık ve ne büyük şaşalı kutlamalar yapılmıştı. Ama bakın bugüne geldiğimizde 1700 metre tek tüp tünel, şimdi tam 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp kesintisiz bir tünelden bahsediyoruz. Avrupa'nın en uzunu, dünyanın da üçüncü en uzun tüneli inşallah bunu vatanımıza milletimize kazandıracağız." dedi.

Bayburt’un yöresel lezzetlerinin sunulduğu iftarda vatandaşlar taleplerini direk Bakan Karaismailoğlu’na iletme fırsatı buldular.

Haber: Arif AZAK