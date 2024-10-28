Adele'den üzen haber! Kulağı sağır kaldı! Müziği bırakıyor mu?
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, kulak enfeksiyonu nedeniyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı. "Doğumdan daha kötü" olarak nitelendirdiği ağrılarla mücadele ettiğini belirten 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı,Adele,...Devamı için tıklayınız
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