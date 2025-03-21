Ülke genelinde son yaşananlar üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde 14 Demokratik toplum kuruluşunun da katkıları ile hazırlanan basın bildirisinde "Laik Cumhuriyet, demokratik hukuk devleti ve Anayasal düzen kırmızı çizgimizdir" denildi.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği, yaşanan son gelişmelerle ilgili kamuoyu ve basın açıklaması yaptı.

ADD Genel Merkezi tarafından hazırlanan bildiride, hukukun, siyasi iktidarın keyfi müdahaleleriyle ayaklar altına alınmaya, adalet aygıtının politik çıkarların aracı haline getirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

"Üstünlerin hukukunun egemen olduğu antidemokratik bir düzen inşa edilmeye çalışılmaktadır" denilen yazılı açıklamada, "Seçimle kazanılamayan yerel yönetimlerin, yargı marifetiyle ele geçirilmesi ve halkın demokratik tercihlerinin yok sayılması açık bir ulusal irade gaspıdır, kabul edilemez" diyerek Atatürk'ün adalet ve milli irade konularına ilişkin söylemlerine de yer verdi.

"İstanbul halkının özgür iradesiyle üç kez seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce yetkisiz bir kurul kararıyla 35 yıllık diplomasının iptal edilmesinin ve ertesi gün gözaltına alınarak “terör örgütü liderliği” gibi akıl almaz bir iddia ile suçlanmasının demokrasiyle bağdaştırılması kuşkusuz mümkün değildir" denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sınırları emperyalist cetvellerle değil, vatan evlatlarının asil kanlarıyla çizilmiş Türkiye Cumhuriyeti’ne bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Milyonlarca yurttaşımızın temsilcileri demokratik kitle örgütleri olarak bu keyfiliğe karşı cevabımız, her zamankinden daha çok dayanışmak, birleşmek ve demokratik haklarımızı kullanarak anayasal düzeni savunmak olacaktır. Bu hukuksuz uygulamaları en güçlü şekilde kınıyor, protesto ediyor, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması ve hemen erken seçime gidilmesi talebiyle halkımızı demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gün, sarayın saltanat ve hilafet düzenini sürdürmek isteyenlere karşı halk idaresini kuran Atatürk’ün mirasına sahip çıkma günüdür! Gün, hukuku, adaleti ve milli iradeyi koruma günüdür!"